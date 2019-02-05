В состав жюри Международного кинофестиваля «ЛАМПА», который пройдет в Перми, вошел экипаж из фильма «Т-34»

СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-05T17:37:13+03:00

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25 октября весь экипаж танкистов из приключенческой военной драмы «Т-34» приедет в Пермь. Известные российские актеры Александр Петров, Виктор Добронравов, Юрий Борисов и Антон Богданов вошли в состав жюри Международного кинофестиваля «ЛАМПА», который ежегодно проводится в Перми.

Пригласил в Пермь своих коллег Антон Богданов, который входит в состав оргкомитета «ЛАМПЫ» практически с ее основания. В 2017 году Антон принял участие в конкурсе «ЛАМПЫ» в качестве режиссера пронзительного фильма «Даня» и победил.

- Документальный фильм о молодом парне, сумевшем вернуть себя к жизни, был показан на площадке Организации Объединенных Наций в Женеве в рамках ретроспективы кинофестиваля 5 декабря 2018 года в Международный день Добровольца вместе с другими фильмами-призерами «ЛАМПЫ», - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Напомним, «ЛАМПА» - кинематографический проект, направленный на продвижение реальных историй людей, пропагандирующих идеи добровольчества и благотворительности во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU