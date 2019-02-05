2019-02-05T17:37:13+03:00
Звезды

В состав жюри Международного кинофестиваля «ЛАМПА», который пройдет в Перми, вошел экипаж из фильма «Т-34»

Российские актеры Александр Петров, Виктор Добронравов, Юрий Борисов и Антон Богданов оценят фильмы о добровольчестве
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
"Танкисты" войдут в жюри фестиваля. Фото: оргкомитет фестиваля "ЛАМПА"."Танкисты" войдут в жюри фестиваля. Фото: оргкомитет фестиваля "ЛАМПА".
Изменить размер текста:

25 октября весь экипаж танкистов из приключенческой военной драмы «Т-34» приедет в Пермь. Известные российские актеры Александр Петров, Виктор Добронравов, Юрий Борисов и Антон Богданов вошли в состав жюри Международного кинофестиваля «ЛАМПА», который ежегодно проводится в Перми.

Пригласил в Пермь своих коллег Антон Богданов, который входит в состав оргкомитета «ЛАМПЫ» практически с ее основания. В 2017 году Антон принял участие в конкурсе «ЛАМПЫ» в качестве режиссера пронзительного фильма «Даня» и победил.

- Документальный фильм о молодом парне, сумевшем вернуть себя к жизни, был показан на площадке Организации Объединенных Наций в Женеве в рамках ретроспективы кинофестиваля 5 декабря 2018 года в Международный день Добровольца вместе с другими фильмами-призерами «ЛАМПЫ», - рассказали в оргкомитете фестиваля.

Напомним, «ЛАМПА» - кинематографический проект, направленный на продвижение реальных историй людей, пропагандирующих идеи добровольчества и благотворительности во всем мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не платите зарплату – пойдете под суд»: В Перми возбудили уголовное дело по заявлению водителя автобуса
«Сижу без копейки». Одинокой бабушке из Березников, которая живет без воды и канализации, помогут соцработники
Судебные приставы опечатали 7 рентгеновских аппаратов Нытвенской больницы
Жительницу Суксуна, которая пропала после посещения ночного кафе, нашли в Перми
Баскетбольный клуб «Парма» расстался с главным тренером
Жителя Прикамья, который вымогал деньги у своего знакомого, осудили на четыре с половиной года
Из-за малыша, заболевшего корью, могли заразиться 200 пассажиров самолета Пермь-Москва
В Перми КамАЗ врезался в трамвай, пострадала женщина
Сотрудники полиции нашли пропавших в Лысьве школьниц
В организации и учреждения Прикамья снова поступили сообщения о минировании
20-летнюю жительницу Прикамья будут судить за секс с 15-летним парнем
Пермяк, выйдя на свободу, до смерти избил друга, с которым ему изменяла сожительница
Дмитрий Самойлов: «Троллейбусов в центре Перми не будет вообще»
36-летний пермяк до смерти избил своего отца
17 февраля в Перми выступит мастер аккордеона Петр Дранга
«Протащил полицейского по снегу». В Прикамье пьяный водитель снегохода нажал на газ, когда его остановил инспектор ДПС
В Перми на пожаре погиб мужчина