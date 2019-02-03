«Черная плесень и промерзшие стены». Уполномоченного по правам человека возмутил дом в Добрянке, где живут дети-сироты
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков рассказал в своем аккаунте в Instagram про дом в Добрянке, в котором живут дети-сироты. Изначально он строился под корпус больницы. Коробку построили, но более 10 лет она стояла просто так. И вот, три года назад в здание стали заселять детей-сирот.
- 166 квартир из здания будущей больницы сделали квартирами для сирот, - сообщил в Instagram омбудсмен. - На скорую руку - освоили бюджетные средства и не малые. Сегодня очередная проблема для края - необходимы дополнительные средства для приведения в нормативное состояние здания. Черная плесень, холод (в отдельных квартирах до 10°), промерзшие стены, щели в панелях, из которых построено здание, в нежилых квартирах воровство и размороженные системы, т.к. были изначально поставлены двери, не обеспечивающие безопасность.
Также Павел Миков сообщил, что сразу после посещения дома он обратился в следственный комитет.
- Реакция мгновенная - как и в Нытве, по Добрянке будет возбуждено уголовное дело! – добавил омбудсмен. -Уверен, что и должностные лица, и строители понесут ответственность. А что с людьми делать будем? Кто будет приводить и в кратчайшие сроки жилье в нормативное состояние?
ИСТОЧНИК KP.RU