В Перми судебные приставы обвинили коллегу в присвоении денег

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-30T13:55:06+03:00

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В Перми возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава по Ленинскому и Индустриальному районам краевого центра.

В январе 2017 года судебный пристав приняла от должника 29 тысяч рублей, а на депозитный счет отдела перевела только 24 тысячи. Разницу в пять тысяч рублей она присвоила.

- На основании материалов отдела противодействия коррупции в декабре 2018 года следователями было возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.

В службе судебных приставов просят жителей Прикамья. которым стали известны факты получения или вымогательства взятки, а также злоупотребления служебным положением, сообщать по многоканальному телефону доверия 8-800-300-15-80 или по телефону отдела противодействия коррупции (342) 220-11-05. Письменные обращения можно направлять по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU