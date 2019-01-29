«Эвакуация в Перми». Пермские власти сообщили, что взрывчатых устройств не обнаружено

СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-29T11:48:55+03:00

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В Министерстве территориальной безопасности сообщили, что 29 января в ряд организаций и учреждений Пермского края на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании.

- Правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации, - говорится в сообщении. - По состоянию на 12 часов признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Призываем граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Отметим, что были эвакуированы «Семья» на Борчанинова, «гипермаркет «Лента» на Героев Хасана, ряд департаментов администрации Перми, школы №82 и 102. Мы продолжаем следить за событиями.