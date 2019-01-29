В пермском департаменте образования сообщили, что эвакуировали школу № 102
Сегодня по Перми прокатилась волна массовых эвакуаций. Так, например, всех посетителей вывели из здания «Семья» на ул. Борчанинова, 13. В магазине работают кинологи с собаками. Также эвакуируют пермяков из здания гипермаркета «Лента» на Героев Хасана, 105.
Кроме того, детей эвакуируют из школ. Из здания школы №82 дети вышли без верхней одежды. Их отправили в близлежащие садики.
В департаменте образования нам подтвердили только факт эвакуации из школы №102 на ул. Мира.
- Дети отправлены в рядом стоящее дошкольное учреждение, - сообщили в департаменте. - Никто не оставляет детей на улице.
Также добавили, чтоне могут сказать о точном количестве школ.
- В любом случае детей будут отправлять в закрепленные за образовательными учреждениями крытые здания.
Также появились сообщения об эвакуации "Школы дорог" на ул. Дружбы.