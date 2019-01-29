2019-01-29T10:29:41+03:00
Происшествия

В пермском департаменте образования сообщили, что эвакуировали школу № 102

Детей отправили в садик, который находится по соседству
Константин КЯКИНЕН
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Эвакуация из школы №82. Фото предоставлено читателемЭвакуация из школы №82. Фото предоставлено читателем
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Сегодня по Перми прокатилась волна массовых эвакуаций. Так, например, всех посетителей вывели из здания «Семья» на ул. Борчанинова, 13. В магазине работают кинологи с собаками. Также эвакуируют пермяков из здания гипермаркета «Лента» на Героев Хасана, 105.

Кроме того, детей эвакуируют из школ. Из здания школы №82 дети вышли без верхней одежды. Их отправили в близлежащие садики.

В департаменте образования нам подтвердили только факт эвакуации из школы №102 на ул. Мира.

- Дети отправлены в рядом стоящее дошкольное учреждение, - сообщили в департаменте. - Никто не оставляет детей на улице.

Также добавили, чтоне могут сказать о точном количестве школ.

- В любом случае детей будут отправлять в закрепленные за образовательными учреждениями крытые здания.

Также появились сообщения об эвакуации "Школы дорог" на ул. Дружбы.

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