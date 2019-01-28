В Прикамье наркоман убил в подъезде мужчину

СЕГОДНЯ 06:40 2019-01-28T06:40:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснокамске осенью 2018 года на улице Звездная произошла трагедия, оборвавшая человеческую жизнь. 34-летний мужчина в подъезде нашел «закладку» с наркотическим средством, покурил, после чего пошел домой к сестре. В этот момент в подъезд зашла семейная пара. Мужчина поинтересовался у наркомана, в какую из квартир тот направляется. Вопрос настолько разозлил того, что он достал нож и нанес соседу три удара ножом. Удар в сердце оказался смертельным, потерпевший впал в кому и через три недели скончался в больнице, не приходя в сознание. У мужчины остались жена, семилетний сын и ипотечный кредит.

С места преступления мужчина скрылся, но был задержан «по горячим следам» сотрудниками полиции.

В суде убийца вину признал лишь частично, пояснил, что сосед сам спровоцировал его на конфликт. Убивать соседа он не собирался, хотел только проучить. Подтвердил, что погибший не проявлял агрессии либо насилия по отношению к нему. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год

Также он должен выплатить 1,5 миллиона рублей вдове потерпевшего, и 500 тысяч рублей - дочери. Осужденный обжалует приговор в Пермском краевом суде.