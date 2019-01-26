2019-01-26T13:42:34+03:00
Происшествия

Водитель с места происшествия скрылся: в ДТП на трассе Пермь – Березники пострадали три человека

«Лада» попала в аварию с двумя «Газелями»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сейчас выясняются причины ДТПСейчас выясняются причины ДТПФото: Алексей ФОКИН
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Утром в субботу, 26 января четверо молодых людей в возрасте 18-19 лет ехали в «Ладе» по трассе из Березников в Пермь. Примерно в 8.40 возле деревни Романова их белая «двенадцатая» столкнулась с идущей впереди «Газелью» - грузовичок в тот момент притормозил, чтобы повернуть, а водитель легковушки не выдержал безопсную дистанцию.

От сильного удара «Ладу» отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с одной «Газелью» - на этот раз идущей во встречном направлении.

- В результате ДТП пострадали трое пассажиров «двенадцатой», - сообщили в пресс-службе краевой полиции. – Все они госпитализированы. Четвертый молодой человек, предположительно, водитель легкового автомобиля, с места происшествия скрылся. Сейчас ведутся его поиски. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, утром в пятницу, 25 января, в Пермском районе водитель автомобиля «Киа Соренто» решил обогнать идущую впереди машину и выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате его кроссовер столкнулся с идущим навстречу автомобилем «Лада Веста». В результате водитель «Киа Соренто» госпитализирован, а водитель и двое пассажиров отечественной легковушки погибли.

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