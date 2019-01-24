«На пару часиков». Жена пермского депутата сдает маленького львенка в аренду

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-24T16:01:58+03:00

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Жена депутата Пермской городской Думы поделилась в своем Instagram радостью - она завела львенка. Светская львица предлагает своим подписчицам сделать с «котенком» фотосессию или просто поиграть с ним.

- Мои королевы, - обращается к девушкам Елена Плотникова. - Хочу поделиться с вами маленькой радостью - к нам приехал из Москвы пушистый друг Тиффани. Она такая сладкая, добрая, как маленький котенок - это такие эмоции, на словах не передать. Очень любит деток и фотографироваться. Если кому-то нужна фотосессия с этим чудом или просто хотите взять на пару часиков для общения и ярких эмоций, пишите.

Зоозащитница Галя Море отметила, что львенка нужно отдать в реабилитационный центр.

- Он уже не сможет жить на воле, но совершенно точно должен жить в приемлемых условиях, не в квартире, - написала Галя Море на своей странице в соцсетях. - Дикие животные должны жить на воле, а не быть в детстве реквизитом для фото и игрушкой.