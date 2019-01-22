«Никаких следов медвежонка не нашли». В пермском зоопарке белая медведица Милка могла съесть своего детеныша

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-22T10:31:20+03:00

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В пермском зоопарке нам рассказали, что белая медведица Милка потеряла своего детеныша. Случилось это в ночь на 25 ноября.

- Всю ночь Милка металась по берлоге, - рассказала куратор коллекции пермского зоопарка Алена Мазикова. - Было видно, что ей очень больно, она была в крови. На камерах не виден весь вольер, поэтому не можем с точностью сказать родила она медвежонка - живого или мертвого. Утром мы перебрали весь вольер, но следов детеныша не нашли. Возможно, она его съела.

в пермском зоопарке нам сказали, что медвежата часто рождаются недоношенными - по 500-800 грамм и затем вырастают в берлоге, которую им готовят медведицы.

- Мы заметили, что в берлоге, которую мы подготовили для Милки, она ни разу не спала, - рассказали в зоопарке. - Редко заходила туда. Возможно, что-то ей не нравилось. Недавно там умерла Андерма, возможно, это сказалось.

Сейчас белая медведица чувствует себя хорошо, у нее восстановился аппетит. Ее воссоединили с Серику и надеются, что в следующий раз Милка станет мамой.