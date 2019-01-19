2019-01-19T12:27:06+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали 40-летнюю женщину, которая убила собственного мужа

Пока идет следствие, подозреваемая находится под стражей
Вероника РАНГУЛОВА
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Подозреваемую в убийстве арестовали на время следствияПодозреваемую в убийстве арестовали на время следствияФото: архив "КП"
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Тело 49-летнего мужчины с травмами криминального характера обнаружили его соседи сразу после новогодних каникул, 9 января. Сообщение о происшествии в одном из многоквартирных домов по улице Ленина в Кунгуре поступило в Следственный комитет.

Как сообщили в ведомстве, в тот же день следователи Кунгурского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Выяснилось, что смертельные травмы мужчине нанесла его 40-летняя гражданская жена после совместного распития алкогольных напитков. Известно, что ранее женщина уже отбывала наказание в местах лишения свободы за причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью.

По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемую в убийстве на все время следствия.

Напомним, в Перми расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, который после застолья с ножом набросился на своего приятеля. С проникающим ранением грудной клетки 28-летнего потерпевшего доставили в больницу.

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