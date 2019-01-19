2019-01-19T08:22:22+03:00
Происшествия

Полиция задержала 28-летнего пермяка, который пытался убить своего друга

Возбуждено уголовное дело
Вероника РАНГУЛОВА
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Оба преступника уже задержаныОба преступника уже задержаныФото: архив "КП"
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Сообщение о преступлении поступило в полицию Перми в ночь на субботу, 19 января. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, все произошло в ночное время в одной из комнат общежития в Мотовилихинском районе Перми.

Ранее судимый и нигде не работающий 28-летний пермяк распивал с друзьями спиртные напитки. Возникла ссора, в ходе которой преступник схватил нож и ударил им своего друга - ровесника.

Потерпевший с проникающим ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. А подозреваемого полицейские увезли в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Еще одно преступление произошло в поселке Яйва Александровского района. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о том, что на улице на нее напал неизвестный мужчина, сорвал серебряные сережки и отобрал кошелек с деньгами.

Преступника задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 28-летний мужчина. Из колонии он освободился всего три месяца назад.

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