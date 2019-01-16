2019-01-16T13:49:39+03:00
Происшествия

В Соликамске на руднике погиб рабочий

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 29-летнего мужчины
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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16 января около 4 часов утра на руднике СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» в Соликамске погиб рабочий. 29-летний мужчина скончался во время проведения работ по монтажу труб. По факту гибели работника следователи проводят проверку.

- Погибший работал электрогазосварщиком в подрядной организации, - сообщили в краевом следственном комитете. - Предварительно установлено, что он скончался во время проведения работ по монтажу труб в шахте рудника.

Следователи изъяли документацию, в том числе табели учета инструктажа по технике безопасности. Опрошены свидетели, изучена обстановка на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти мужчины. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда. После этого следователем будет принято законное процессуальное решение.

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