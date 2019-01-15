2019-01-15T14:13:12+03:00
Спорт

«Битва за золото». Лучшие юные фигуристки страны приедут в Пермь

Воспитанницы Этери Тутберидзе разыграют медали первенства России
Константин КЯКИНЕН
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Анна ЩербаковаАнна ЩербаковаФото: архив "КП"
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В Перми со 2 по 4 февраля пройдет первенство России по фигурному катанию. Этот турнир интересен тем, что за золото будут бороться лучшие юные фигуристки страны, воспитанницы Этери Тутберидзе. Среди них чемпионка страны 14-летняя Анна Щербакова, серебряный призер Александра Трусова и обладательница «бронзы» - Алена Косторная.

На прошедшем чемпионате страны они обыграли олимпийскую чемпионку Алину Загитову и серебряного призера Игр Евгению Медведеву.

- Сейчас настоящий ажиотаж вокруг фигурного катания в России, - рассказал министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. Учитывая результаты выступлений фигуристок-одиночниц на недавнем чемпионате России в Саранске, соревнования в Перми будут очень интересными. Вся тройка призеров к юниорского возраста, мы ожидаем, что они выйдут на пермский лед.

В течение трех дней медали будут разыграны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду, Всего в соревнованиях примут участие около 90 спортсменов.

Напомним, что столица Пермского края принимала первенство России старшего возраста в 1995 и 2007 годах.

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