2019-01-14T13:41:08+03:00
Звезды

В Перми «Каравай» сыграет песни «Битлз» в русском народном стиле

Пермский квартет в свое время покорил Великобританию
Константин КЯКИНЕН
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16 января будет отмечаться «Всемирный день «Битлз». В этот день в Пермской краевой филармонии состоится концерт ансамбля солистов «Квартет Каравай», на котором прозвучат композиции на музыкальные темы «ливерпульской четверки» в оригинальных авторских аранжировках.

В честь всемирного праздника Пермская филармония специальным письмом отправила сэру Полу Маккартни CD, где русский «Каравай» на балалайках и домрах зажигательно исполняет треки легендарной группы.

Впервые квартет приехал в Англию по приглашению комитета городов-побратимов Оксфорд-Пермь и сразу обрел здесь массу друзей. Успех пермской четверки был таков, что Причард Фонд Оксфорда финансировал поездку квартета на родину «Битлз» в Ливерпуль и организовал ансамблю концерт в легендарном Caveru Club, откуда начался звездный путь Джона Леннона и его друзей. Результатом выступления в клубе стало приглашение «Каравая» на знаменитый Ливерпульский фестиваль Internation Beatleweek (Международная неделя «Битлз-2016»). «Каравай» стал единственным ансамблем из России, хотя фестиваль собрал 70 коллективов из более чем 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки.

- После первого же выступления пермяков окрестили «Балалайка Битлз», стали узнавать и приветствовать на улицах, - вспоминает Олег Згогурин. – Образовался фан-клуб, участники которого непременно посещали концерты «Каравая».

Концерт «Каравая» состоится 16 января в 19.00 в Органном концертном зале.

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