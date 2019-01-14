2019-01-14T08:55:41+03:00
Происшествия

В Перми осужден вор, который сорвал сумку с плеча женщины

Мужчина полностью признал свою вину
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Мотовилихинском суде вынесен приговор 45-летнему жителю Перми. Мужчина совершил преступление летом прошлого года. Он сорвал с плеча женщины сумку с личными вещами. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Но стражам порядка удалось в кратчайшие сроки задержать грабителя. Установлено, что в момент совершения кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, полицейские выяснили, что грабитель был ранее судим за неоднократное совершение преступлений. Учитывая это обстоятельство, мужчину заключили под арест.

Уголовное дело было завершено. Мужчина полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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