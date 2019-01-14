В Перми хоккеисты Академии игровых видов спорта начали тренировки

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-14T07:19:23+03:00

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14 января в УДС «Молот» свои тренировки начинаются воспитанники недавно созданной Академии игровых видов спорта. Отбор юных хоккеистов прошел еще в декабре.

Заниматься ребята 2008 и 2009 годов рождения будут под руководством старшего тренера Сергея Карташова, который хорошо известен по работе в ХК «Молот-Прикамье». В главной команде региона Сергей Александрович работал наставником с 2001 по 2008 годы. До работы в Академии был тренером в ДЮСШОР «Молот». В тренерский штаб вошел также Дмитрий Морозов, который с 2014 по 2018 годы возглавлял студенческую хоккейную команду Пермского края и женскую сборную Пермского края по хоккею.

Несмотря на начавшиеся тренировки, отделение хоккея «Академии игровых видов спорта» продолжает формировать группы спортивной подготовки. Юниоры, имеющие базовую подготовку, могут пройти вступительные испытания.

Напомним, что «Академия игровых видов спорта» создана по инициативе краевых властей. В Академии будут работать отделения футбола, хоккея и волейбола.Созданные команды представят Пермский край в молодежных первенствах страны.