В Перми экстренно сел самолет из-за проблем со здоровьем у пассажира
Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, приземлился в аэропорту Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
- Boeing 737 приземлился в аэропорту из-за желудочного кровотечения у одного из пассажиров, - сообщается на сайте агентства. - После того, как пострадавший будет передан медикам, полет продолжат.
Ранее мы писали о том, что стоматолог из Перми спасла пассажира самолета, у которого на борту случился приступ эпилепсии. 38-летняя Ольга Григорьева, стоматолог из Перми, в ночь на 11 октября летела из Сочи домой. Вдруг она услышала крик бортпроводницы: «На борту есть врач? Нужна помощь!». Оказывается, одному из пассажиров стало плохо - у него случился приступ, похожий на приступ эпилепсии. Мужчина весь посинел и начал задыхаться.