2019-01-13T21:03:46+03:00
Происшествия

В Перми экстренно сел самолет из-за проблем со здоровьем у пассажира

Полет продолжится после того, как пострадавшего заберут медики
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Самолет, следовавший из Иркутска в Москву, приземлился в аэропорту Перми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

- Boeing 737 приземлился в аэропорту из-за желудочного кровотечения у одного из пассажиров, - сообщается на сайте агентства. - После того, как пострадавший будет передан медикам, полет продолжат.

Ранее мы писали о том, что стоматолог из Перми спасла пассажира самолета, у которого на борту случился приступ эпилепсии. 38-летняя Ольга Григорьева, стоматолог из Перми, в ночь на 11 октября летела из Сочи домой. Вдруг она услышала крик бортпроводницы: «На борту есть врач? Нужна помощь!». Оказывается, одному из пассажиров стало плохо - у него случился приступ, похожий на приступ эпилепсии. Мужчина весь посинел и начал задыхаться.

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