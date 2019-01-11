В Прикамье гражданские супруги организовали наркобизнес

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-11T10:05:13+03:00

Они приобретали наркотики и фасовали их на съемной квартире

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Прикамские полицейские совместно с удмуртскими коллегами провели спецоперацию по задержанию наркодилеров из Краснокамска. Машину гражданских супругов остановили на трассе недалеко от Ижевска. В салоне иномарки сыщики обнаружили около 100 граммов запрещенных веществ. Дилеры планировали разложить их по тайникам в столице Удмуртии.

Парочка дилеров работали в интернет-магазине по сбыту наркотиков с января 2018 года. Они специально арендовали квартиру в Краснокамске на улице Чапаева. 27-летний мужчина приобретал крупные партии наркотиков. Его 28-летняя сожительница фасовала товар на мелкие партии. После этого они вместе раскладывали наркотики для рядовых закладчиков по тайникам на территории Пермского края и Ижевска.

В ходе обыска в арендованной квартире дилеров оперативники обнаружили около 6 килограммов запрещенных веществ. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевой полиции.