2019-01-10T19:17:33+03:00
Общество

В Перми открылся новый детский сад

Здание в Кировском районе было капитально отремонтировано
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Из материалов пресс-службы
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После новогодних каникул в Кировском районе Перми был открыт новый детский сад. Дошкольное учреждение появилось на улице Херсонской в микрорайоне Крым. В отремонтированном здании расположены шесть групп для детей ясельного возраста.

Всего же детский сад №261 объединяет три здания, где в общей сложности занимаются порядка восьмисот ребят младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.

- Каждый корпус оснащен специальным оборудованием: в одном из них есть бассейн, который будет запущен в ближайшее время, в другом – кабинеты робототехники и сенсорная комната, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - А в новом корпусе кроме занятий с детьми будут организовывать массовые спортивные, досуговые мероприятия и занятия для родителей.

Напомним, в прошлом году в Перми появился новый детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, после капитального ремонта были открыты дошкольные учреждения в Мотовилихе и в Кировском районе. Детский сад по улице Чернышевского, 17в откроет свои двери для ребят уже в первом квартале этого года.

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