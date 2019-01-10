2019-01-10T10:24:39+03:00
Общество

«Прости людей, Вальтер». В Перми умер выброшенный из окна кот, которого спасали зоозащитники

У него отказали почки
Елена КОНОВА
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Фото Семена ФилипповскогоФото Семена Филипповского
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В ветеринарной клинике скончался кот Вальтер, которого зоозащитники привезли из Чайковского.

Напомним, незадолго до Нового года хозяйка Вальтера, по словам волонтеров, выбросила его с пятого этажа. Кот зацепился за ветки дерева и рухнул вниз. Очнувшись, Вальтер пополз назад к дому.

- Все это видел человек, живущий напротив, - написал на своей странице Семен Филипповский. - Он нам и позвонил. Соседи рассказали, что хозяйка уже второй раз выкинула Вальтера из окна. Мы начали его лечить, но коту уже семь лет, и у него перелом позвоночника и ушибы. Так что прогнозов никаких нет. Мы собираемся подать заявление в полицию, чтобы хозяйку кота наказали.

Как стало известно 10 января, Вальтер скончался в больнице.

- У него не выдержали почки, отказало сердце, - написал на своей странице Семен. - Прости людей, Вальтер. Врачи сделали все, что могли.

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