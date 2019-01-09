В Пермском крае в новогодние каникулы в ДТП погибли 6 человек
Прикамская Госавтоинспекция опубликовала печальную статистику дорожно-транспортных происшествий в новогодние каникулы. с 30 декабря по 8 января на дорогах региона произошло 74 ДТП, в которых 6 человек погибли и 128 получили травмы различной степени тяжести.
Это меньше, чем в прошлом году: на 40% по количеству аварий и на 60% по числу погибших.
Также в пресс-службе краевого ГИБДД отметили, что в 14 авариях пострадали 18 детей. В прошлом году было зарегистрировано 17 аварий с детьми, в которых один ребенок погиб и 17 получили травмы.
Кроме того, зафиксировано 5 аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых 6 человек получили травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции задержали 399 водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Более того, 49 из них не имели права управления транспортным средством. Все нарушители были привлечены к административной ответственности.