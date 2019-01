В Лас-Вегасе Tesla сбила пермский Promobot

В Лас-Вегасе открылась выставка CES 2019. Накануне открытия автомобиль Tesla Model S с включенным автопилотом случайно совершил наезд на пермский Promobot.

Разработчики из Promobot отметили, что в результате инцидента робот за 2 тысячи долларов получил серьезные повреждения. Он не подлежит ремонту и не сможет участвовать в международной выставке.

- Конечно, мы огорчены, — отметил директор по развитию компании Олег Кивокурцев. - Мы привезли этого робота сюда из Филадельфии для участия в CES. Теперь он не может участвовать в мероприятии, и его нельзя восстановить. Мы проведем внутреннее расследование и выясним, как робот оказался на проезжей части.

Напомним, что ранее Олег Кивокурцев рассказал, что пермяки уже достроили свой стенд на крупнейшей выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (США).

- Наряду с Samsung, Mercedes, T-mobile и другими мы представим свои новинки, - написал он на своей страничке ВКонтакте. - Мероприятие очень крутое и знаковое для всей индустрии. Здесь представители только высшей лиги.

Пермского Промобота убила американская Тесла.