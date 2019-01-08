2019-01-08T17:29:13+03:00
Общество

Пермский Promobot принимает участие в выставке электроники в Лас-Вегасе наряду с Samsung и T-mobile

Пермяки уже достроили свой стенд
Константин КЯКИНЕН
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фото: Олег Кивокурцевфото: Олег Кивокурцев
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Бывший студент политеха, руководитель компании по производству умных роботов «Promobot» рассказал, что пермяки уже достроили свой стенд на крупнейшей выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (США).

- Наряду с Samsung, Mercedes, T-mobile и другими мы представим свои новинки, - написал он на своей страничке ВКонтакте. - Мероприятие очень крутое и знаковое для всей индустрии. Здесь представители только высшей лиги.

Он добавил, что репортаж о пермской компании уже снимают телевизионщики из CNBC.

Отметим, что CONSUMER ELECTRONICS SHOW - крупнейшая выставка бытовой электроники в мире и место сбора всех, кто добился успеха в бизнесе цифровых потребительских товаров.

На протяжении 50 лет CES служит испытательным полигоном для новаторов и прорывных технологий, является глобальной ареной, где инновации нового поколения внедряются на рынок.

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