Пермский Promobot принимает участие в выставке электроники в Лас-Вегасе наряду с Samsung и T-mobile
Бывший студент политеха, руководитель компании по производству умных роботов «Promobot» рассказал, что пермяки уже достроили свой стенд на крупнейшей выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (США).
- Наряду с Samsung, Mercedes, T-mobile и другими мы представим свои новинки, - написал он на своей страничке ВКонтакте. - Мероприятие очень крутое и знаковое для всей индустрии. Здесь представители только высшей лиги.
Он добавил, что репортаж о пермской компании уже снимают телевизионщики из CNBC.
Отметим, что CONSUMER ELECTRONICS SHOW - крупнейшая выставка бытовой электроники в мире и место сбора всех, кто добился успеха в бизнесе цифровых потребительских товаров.
На протяжении 50 лет CES служит испытательным полигоном для новаторов и прорывных технологий, является глобальной ареной, где инновации нового поколения внедряются на рынок.