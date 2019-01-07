В Прикамье разыскивают сотрудника ФСИН, который работает кинологом в женской колонии

7 Янв. 2019 2019-01-07T17:45:19+03:00

По словам родных, он пошел на встречу с друзьями и не вернулся

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В соцсети Березников обратились родные Сергея Митрохина, сотрудника федеральной службы исполнения наказаний. Они попросили разместить информацию о том, что он пропал еще 3 января, и они до сих пор не могут его найти.

«В Пермском крае таинственно пропал сотрудник женской колонии, он исчез после встречи с друзьями, об этом сообщили его близкие, - информирует своих пользователей березниковский паблик «ЧП Березники» ВКонтакте. - Житель Березников Сергей Митрохин вечером 3 января встречался с друзьями. По предварительной информации, они посидели и разошлись. Но Сергей до дома не дошел. Известно, что в последний раз его видели в тот вечер около главпочтамта. Он работает кинологом в женской колонии, но на месте службы после исчезновения он не появлялся. Сейчас близкие ищут Сергея.

По просьбе родных пропавшего паблик разместил его фотографию. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить в полицию.