В Перми задержали вооруженных грабителей, которые вчера напали у ночного клуба на пермяка

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:38:50+03:00

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Около 6 утра вчера у ночного клуба на улице Стахановская в Индустриальном районе Перми на пермяка напали два грабителя. Угрожая ножом, они забрали у него смартфон.

Тот сразу обратился в полицию.

- Он сообщил, что несколько минут назад двое неизвестных, угрожая ножом, похитили у него сотовый телефон, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Это произошло возле ночного клуба на улице Стахановская. Потерпевший подробно описал приметы налетчиков. Благодаря ориентировкам их задержали по «горячим следам» сотрудники ДПС и бойцы Росгвардии. Одному из задержанных 24 года, другому 30 лет, они оба судимы и в прошлом году освободились из мест заключения.

Полицейские изъяли похищенный сотовый телефон и нож, которым преступники угрожали потерпевшему. Оба налетчика водворены в изолятор временного содержания. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.