В Прикамье водитель УАЗ Патриот сбил 8-летнего мальчика

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:39:14+03:00

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Авария случилась в Лысьве 3 января. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в дежурную часть позвонил очевидец ДТП.

Выяснилось, что около часа дня 64-летний водитель автомобиля УАЗ Патриот в районе дома 49 по улице Сушина сбил 8-летнего мальчика. Известно, что ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии пострадавший с травмами госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка.

Еще одно ЧП случилось в третий день нового года в поселке Кукуштан, где полицейские возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ночью ранее судимый 29-летний мужчина распивал спиртное в одной из квартир дома по улице Полевая. Возникла ссора, после которой он схватил нож и ударил хозяина квартиры в область груди.

34-летний потерпевший доставлен в больницу, преступник находится в ИВС.