В Прикамье в соцсетях обсуждают поступок парня, который на улице города разделся догола
В новогодние праздники чего только не бывает. В Лысьве разгорелся настоящий скандал. Один из пользователей местной группы в соцсети выложил серию фотографий, сделанных вчера вечером из окна своей квартиры в многоэтажном доме. На первых снимках видно, как на заснеженную улицу выходит молодой парень с минимумом одежды на теле. Затем, подумав, он избавляется и от нее.
Жители Лысьвы уточняют, что все это происходит в самом центре города – на перекрестке улиц Ленина и Балахнина.
В своих комментариях люди стыдят «лысьвенского зимнего нудиста».
- Какой позор! – пишут они. – Уже второй случай в этом месте.
Кто-то обращает внимание, что, судя по снимкам, еще далеко не поздний вечер – около восьми. И в это время бесстыдника вполне могут видеть дети.
Некоторые предполагают, что таким образом молодой охальник решил заняться с нового года закаливанием. Но большинство склоняются к предположению, что нарушитель общественного порядка проспорил кому-то спор.