В Прикамье в соцсетях обсуждают поступок парня, который на улице города разделся догола

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:41:07+03:00

Очевидцы предполагают, что он это сделал, проиграв пари

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В новогодние праздники чего только не бывает. В Лысьве разгорелся настоящий скандал. Один из пользователей местной группы в соцсети выложил серию фотографий, сделанных вчера вечером из окна своей квартиры в многоэтажном доме. На первых снимках видно, как на заснеженную улицу выходит молодой парень с минимумом одежды на теле. Затем, подумав, он избавляется и от нее.

Жители Лысьвы уточняют, что все это происходит в самом центре города – на перекрестке улиц Ленина и Балахнина.

В своих комментариях люди стыдят «лысьвенского зимнего нудиста».

- Какой позор! – пишут они. – Уже второй случай в этом месте.

Кто-то обращает внимание, что, судя по снимкам, еще далеко не поздний вечер – около восьми. И в это время бесстыдника вполне могут видеть дети.

Некоторые предполагают, что таким образом молодой охальник решил заняться с нового года закаливанием. Но большинство склоняются к предположению, что нарушитель общественного порядка проспорил кому-то спор.