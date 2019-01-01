Новый год в ледовом городке отметили 30 000 пермяков

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:23:20+03:00

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В Новогоднюю ночь в ледовом городке во время праздничной шоу-программы побывали 30 тысяч горожан, сообщили в пресс-службе городской администрации. Состоялись два праздничных фейерверка, запущенных с территории 68-го квартала, где ранее размещался ледовый городок. В три часа началась новогодняя дискотека, во время которого звучали любимые хиты 70-ых, 80-ых и 90-ых годов.

В течение Новогодней ночи также работали и городской каток и большая горка у монумента «Героям фронта и тыла». Провести праздник на льду решили более двух тысяч гостей, а в местном кафетерии было выпито больше 200 литров чая.

1 января каток начнет работу с 14.00. А ледовый городок будет работать ежедневно по графику: в будни – с 12.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 22.00. Но если температура поднимется выше минус четырех градусов городок будет временно закрыт.