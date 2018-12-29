Юрий Куклачев побывал в пермской колонии
Накануне Нового года знаменитый дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев посетил Пермскую воспитательную колонию. Это не первый его приезд туда. Артист несколько лет подряд проводит для несовершеннолетних осужденных «Уроки доброты» в рамках его собственного проекта «Школа доброты».
- Юрий Куклачев считает, что дети, которые занимаются творчеством и постоянно работают над собой, своим характером, уходят от злых помыслов и уже не возвращаются в места лишения свободы, - рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю. - Несколько лет назад Юрий Куклачев стал членом Общественного совета при ФСИН России.
Директор единственного в мире театра кошек приехал в колонию без животных. Он рассказал осужденным подросткам о себе, послевоенном детстве и о трудностях, которые пришлось преодолевать ему на пути к всемирной известности.
Также Юрий Куклачев провел с подростками конкурсы с кольцами, рисовал шаржи, преподал мастер-класс жонглирования мячиками. Ребята также выступили с небольшой концертной программой и подарили Юрию Куклачеву открытки, сделанные своими руками.