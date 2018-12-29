2018-12-29T09:00:30+03:00
Общество

Юрий Куклачев побывал в пермской колонии

Знаменитый дрессировщик провел «Уроки доброты»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГУФСИНФото: ГУФСИН
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Накануне Нового года знаменитый дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев посетил Пермскую воспитательную колонию. Это не первый его приезд туда. Артист несколько лет подряд проводит для несовершеннолетних осужденных «Уроки доброты» в рамках его собственного проекта «Школа доброты».

- Юрий Куклачев считает, что дети, которые занимаются творчеством и постоянно работают над собой, своим характером, уходят от злых помыслов и уже не возвращаются в места лишения свободы, - рассказали в ГУФСИН по Пермскому краю. - Несколько лет назад Юрий Куклачев стал членом Общественного совета при ФСИН России.

Директор единственного в мире театра кошек приехал в колонию без животных. Он рассказал осужденным подросткам о себе, послевоенном детстве и о трудностях, которые пришлось преодолевать ему на пути к всемирной известности.

Также Юрий Куклачев провел с подростками конкурсы с кольцами, рисовал шаржи, преподал мастер-класс жонглирования мячиками. Ребята также выступили с небольшой концертной программой и подарили Юрию Куклачеву открытки, сделанные своими руками.

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