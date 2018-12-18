2018-12-18T18:02:54+03:00
Происшествия

Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии

Они перевернулись с девушкой на мотоцикле
Андрей МАТЛИН
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Неделю назад Владимир защитил диплом в педуниверситете. Фото: соцсети.Неделю назад Владимир защитил диплом в педуниверситете. Фото: соцсети.
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В ДТП в индийском штате Гоа попал пермский футбольный судья Владимир Целоусов.

- Неделю назад Володя защитил диплом в педуниверситете, он получил второе высшее образование и мечтает стать тренером, - рассказал его друг Евгений Дорохин. – Они с друзьями отправились отдохнуть на Гоа. Один из них прислал на страницу судейского сообщества в соцсети тревожное сообщение. О том, что Владимир перевернулся на байке, которым управляла девушка. Что у него разрыв икроножной мышцы, вывихнуто плечо, и подозревают перелом челюсти. Что их с девушкой доставили в больницу, и что она пока не приходит в сознание. Позже тот же друг написал, что подозрение на перелом челюсти не подтвердилось, и что водительница пришла в себя, но у нее сильный ушиб головы.

Знакомые Владимира собрали и переслали ему деньги.

«Друзья! Я благодарю вас за поддержку! Необходимую мне сумму собрали, иду на поправку. Очень ценю за помощь и поддержку! Берегите себя и своих близких», - написал Владимир Целоусов на своей странице в соцсети.

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