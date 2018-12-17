2018-12-17T14:36:57+03:00
Происшествия

«Пошел на сделку со следствием», В Прикамье будут судить участника банды наркодилеров

Его дело было выделено в отдельное производство
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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29-летний житель Краснокамска, входящего в банду наркодилеров. Он работал закладчиком в интернет-магазине по сбыту наркотиков и являлся одним из 13 участников организованного преступного сообщества. Краснокамец пошел на сделку со следствием и подписал досудебное соглашение. За участие в организованном преступном сообществе, а также за сбыт и покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере мужчине предъявили обвинение.

- Группировка торговала запрещенными веществами с марта по май 2017 года, - сообщили в краевой полиции. - В преступном сообществе были четко распределены задачи каждого участника. По данным следствия, закладчиков приглашал подзаработать 28-летний житель Новосибирска. Он выполнял роль менеджера по персоналу. Закладчики и кладовщики получали инструкции от организатора при помощи мессенджеров. Оплата в интернет - магазине производилась посредством криптовалюты.

Сотрудниками полиции во время обысков по месту жительства дилеров и тайников было обнаружено и изъято около 4 килограммов синтетических наркотиков.

Дело передано в суд Краснокамска для рассмотрения. Расследование уголовных дел в отношении остальных участников сообщества продолжается.

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