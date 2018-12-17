2018-12-17T14:36:57+03:00
Происшествия

«Пошел на сделку со следствием», В Прикамье будут судить участника банды наркодилеров

Его дело было выделено в отдельное производство
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

29-летний житель Краснокамска, входящего в банду наркодилеров. Он работал закладчиком в интернет-магазине по сбыту наркотиков и являлся одним из 13 участников организованного преступного сообщества. Краснокамец пошел на сделку со следствием и подписал досудебное соглашение. За участие в организованном преступном сообществе, а также за сбыт и покушение на сбыт запрещенных веществ в крупном размере мужчине предъявили обвинение.

- Группировка торговала запрещенными веществами с марта по май 2017 года, - сообщили в краевой полиции. - В преступном сообществе были четко распределены задачи каждого участника. По данным следствия, закладчиков приглашал подзаработать 28-летний житель Новосибирска. Он выполнял роль менеджера по персоналу. Закладчики и кладовщики получали инструкции от организатора при помощи мессенджеров. Оплата в интернет - магазине производилась посредством криптовалюты.

Сотрудниками полиции во время обысков по месту жительства дилеров и тайников было обнаружено и изъято около 4 килограммов синтетических наркотиков.

Дело передано в суд Краснокамска для рассмотрения. Расследование уголовных дел в отношении остальных участников сообщества продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми судебный пристав получила взятку - два подарочных сертификата
«Спасло детское кресло». В Перми в ДТП пострадала двухлетняя девочка
В Перми на площади Карла Маркса изменилась работа светофора
Новая выставка репродукций картин из фондов художественной галереи открылась на вокзале Пермь-2
«Пили, дрались, матерились». За сутки пермские полицейские сняли с поездов четырех дебоширов
В Прикамье пьяный отец переехал 2-летнего сына на самодельном транспорте
«Ушел сдавать на права и исчез». В Прикамье родные разыскивают 20-летнего юношу
«Ругать не будем, пусть просто вернется». В Перми пропала школьница
В Прикамье спасатели вызволили щенка из-под гаража
В ЗАГСе рассказали о самых оригинальных именах для новорожденных из Перми
В Прикамье будут судить 39-летнего мужчину, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП
Около 700 человек в центре Перми остались без воды
«18 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель автобуса сбил 21-летнюю девушку
«Надеюсь, я останусь с зубами». Бывший игрок «Амкара» подписал контракт с хоккейным «Ак Барсом»
С 24 декабря вход в музей «Хохловка» будет бесплатным