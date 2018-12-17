2018-12-17T10:06:15+03:00
Общество

В этом году пермяки называли своих детей Каем, Добрыней и Евангелиной

Самыми популярными именами стали Александр и София
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

За 11 месяцев этого года в Перми родились 13 200 детей, из них 6787 мальчиков и 6413 девочек. На свет появились 152 двойни и 2 тройни.

Мальчиков чаще всего называют Александр, Михаил, Артем и Роман. Самыми любимыми женскими именами оказались Софья или София, Виктория, Екатерина, Анна, Мария и Полина.

Все чаще родители выбирают своим детям необычные имена. Так, обладателями необычных имен стали Искр, Оскар, Добромир, Волег, Тихомир, Нестор, Анисим, Дени, Кай, Кир, Кузьма, Еремей, Даниэль, Добрыня, Самсон, Софрон, Соломон.

На свет появились девочки с именами Юна, Даная, Златослава, Доминика, Мия, Вевея, Юника, Таина, Лира, Алисия, Оливия, Арсения, Лира, Матрона, Евангелина, Дарьяна, Муза, Амалия, Анисия, Ариана, Ася, Богдана, Дарьяна, Лея, Мелисса, Мила, Оливия, Русалина.

Также ЗАГС подвел итоги за ноябрь. В последний осенний месяц года родились 1173 ребенка детей: 620 мальчиков и 553 девочки. На свет появились 10 пар двойняшек. Так, в Индустриальном районе зарегистрированы пять двоен, в Дзержинском – две, в Кировском, Ленинском и Мотовилихинском районах – по одной. Брак в ноябре заключили 562 пермские пары.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ушел сдавать на права и исчез». В Прикамье родные разыскивают 20-летнего юношу
«Ругать не будем, пусть просто вернется». В Перми пропала школьница
В Прикамье спасатели вызволили щенка из-под гаража
В Прикамье будут судить 39-летнего мужчину, который уснул за рулем и устроил смертельное ДТП
Около 700 человек в центре Перми остались без воды
«18 раз привлекался к ответственности». В Перми водитель автобуса сбил 21-летнюю девушку
«Надеюсь, я останусь с зубами». Бывший игрок «Амкара» подписал контракт с хоккейным «Ак Барсом»
С 24 декабря вход в музей «Хохловка» будет бесплатным
Прикамские власти сообщили о росте промышленного производства
В Прикамье лихач снес ограду храма
«На его счету более 30 жертв». За информацию о душителе пенсионерок, который убивал и в Перми, пообещали три миллиона
Баскетбольный клуб «Парма» обыграл УНИКС
Сотрудники ГИБДД напомнили о пермском светофоре для пешеходов, зависимых от соцсетей
После того, как в Пермском крае семь вагонов поезда сошли с путей, возбудили уголовное дело
Из-за оставленного пакета с игрушками к зданию в Перми съехались оперативные службы
На следующей неделе ночная температура в Перми может упасть до -30 градусов
Полицейские задержали пермяка, который изнасиловал 18-летнюю студентку
В Прикамье бывшие заключенные ворвались в дом к пенсионерке и зарубили ее топором ради телефона и денег
«Новогоднее чудо для Арчи еще не произошло». В Перми ищут передержку псу, которого выкинули в мусорку в пакете
Пермские байкеры устроили митинг против повышения транспортного налога
В Прикамье семь вагонов грузового поезда сошли с путей
В Прикамье беспредельщик разбил иномарку знакомого, а затем напал на его мать
В Перми четыре человека пострадали в лобовом столкновении двух иномарок
Пермячки работали поварами на теплоходе с фальшивыми медицинскими книжками
В Перми осудили двух молодых людей, уклонявшихся от армии
В Краснокамске наркоман в подъезде убил мужчину
В Прикамье поисковики ищут родных летчика, погибшего в годы войны
44-летнего пермяка, объявленного в розыск, задержали сотрудники уголовного розыска