2018-12-17T17:32:09+03:00
Общество

Кир, Вевея и Русалина. В ЗАГСе рассказали о самых оригинальных именах для новорожденных из Перми

Самыми популярными именами стали Александр и София
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Архив "КП"
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За 11 месяцев этого года в Перми родились 13 200 детей, из них 6787 мальчиков и 6413 девочек. На свет появились 152 двойни и 2 тройни.

Мальчиков чаще всего называют Александр, Михаил, Артем и Роман. Самыми любимыми женскими именами оказались Софья или София, Виктория, Екатерина, Анна, Мария и Полина.

Все чаще родители выбирают своим детям необычные имена. Так, обладателями необычных имен стали Искр, Оскар, Добромир, Волег, Тихомир, Нестор, Анисим, Дени, Кай, Кир, Кузьма, Еремей, Даниэль, Добрыня, Самсон, Софрон, Соломон.

На свет появились девочки с именами Юна, Даная, Златослава, Доминика, Мия, Вевея, Юника, Таина, Лира, Алисия, Оливия, Арсения, Лира, Матрона, Евангелина, Дарьяна, Муза, Амалия, Анисия, Ариана, Ася, Богдана, Дарьяна, Лея, Мелисса, Мила, Оливия, Русалина.

Также ЗАГС подвел итоги за ноябрь. В последний осенний месяц года родились 1173 ребенка детей: 620 мальчиков и 553 девочки. На свет появились 10 пар двойняшек. Так, в Индустриальном районе зарегистрированы пять двоен, в Дзержинском – две, в Кировском, Ленинском и Мотовилихинском районах – по одной. Брак в ноябре заключили 562 пермские пары.

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