Баскетбольный клуб «Парма» обыграл УНИКС
16 декабря в Перми состоялся матч между баскетбольным клубом "Парма" и казанским УНИКСом. Матч проходил в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
Перед игрой игрок пермской команды Александр Винник сказал:
-УНИКС - сильная команда, играющая в Еврокубке. Состав отлично укомплектован на каждой позиции. Игра с таким серьезным соперником - это еще одна возможность проявить себя, как команда. Все будет зависеть от нашей игры, агрессивной защиты и поддержки друг друга. Готовы дать бой сопернику.
К матчу с пермяками у УНИКСа уже было 7 побед в 8 встречах. Но "Парме" удалось прервать победную серию - счет закончился со счетом 68:66 в пользу нашей команды. В социальных сетях болельщики поздравляют баскетболистов и желают им дальнейших побед.