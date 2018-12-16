Баскетбольный клуб «Парма» обыграл УНИКС

16 Дек. 20:17 2018-12-16T20:17:47+03:00

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16 декабря в Перми состоялся матч между баскетбольным клубом "Парма" и казанским УНИКСом. Матч проходил в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Перед игрой игрок пермской команды Александр Винник сказал:

-УНИКС - сильная команда, играющая в Еврокубке. Состав отлично укомплектован на каждой позиции. Игра с таким серьезным соперником - это еще одна возможность проявить себя, как команда. Все будет зависеть от нашей игры, агрессивной защиты и поддержки друг друга. Готовы дать бой сопернику.

К матчу с пермяками у УНИКСа уже было 7 побед в 8 встречах. Но "Парме" удалось прервать победную серию - счет закончился со счетом 68:66 в пользу нашей команды. В социальных сетях болельщики поздравляют баскетболистов и желают им дальнейших побед.