2018-12-14T07:22:47+03:00
Общество

16 декабря пермяки смогут увидеть самую яркую комету

Она приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние
Константин КЯКИНЕН
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В воскресенье, 16 декабря, рядом с Землей пролетит самая яркая комета 2018 года – комета Виртанена. Она приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние 11,5 миллионов километров, что в тридцать раз дальше, чем до Луны.

Комета выглядит как изумрудный шар с ярким ядром в центре. Яркое ядро – это тело кометы, а свечение вокруг – газы, испаряющиеся с ее поверхности.

Сейчас комета Виртанена находится в созвездии Тельца между Альдебараном и скоплением Плеяды, - сообщили в пермском планетарии. - Наблюдать эту комету можно будет после захода Солнца. Она движется довольно быстро, преодолевая за 2,7 часа расстояние равное диаметру Луны. Увидеть это движение невооруженным глазом, можно наблюдая за кометой более десяти минут. Если смотреть через телескоп, то комета будет быстро уходить из поля зрения, придётся постоянно наводить на неё оптику вручную.

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