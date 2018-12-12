2018-12-12T18:04:55+03:00
Общество

Ограбленных пермяков попросили опознать на видео подозреваемого в серии ограблений

Он напал на женщину средь бела дня в самом центре Перми [видео]
Андрей МАТЛИН
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Пермякам предложили опознать подозреваемого. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.Пермякам предложили опознать подозреваемого. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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Пермские полицейские распространили видео, на котором снят 26-летний пермяк.

Его задержали по горячим следам в Ленинском районе краевого центра после того, как в полицию обратилась жительница Перми.

- Утром в центре Перми, на улице Крисанова, к потерпевшей сзади подбежал мужчина, обхватил рукой за шею и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал деньги, - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Она отказалась их отдать. Увидев прохожих, налетчик скрылся.

Пермячка, на которую напал парень, подробно описала его приметы, и вскоре сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Перми. Как выяснилось, он нигде не работал и раньше привлекался к уголовной ответственности.

- Оперативники выясняют причастность подозреваемого к другим преступлениям, - сообщили в правоохранительном ведомстве. - По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

В Перми задержали подозреваемого в серии грабежей. Видео: ГУ МВД по Пермскому краю..

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