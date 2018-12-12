Семь бесплатных катков откроются в Перми на этой неделе

12 Дек. 12:55 2018-12-12T12:55:12+03:00

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В Перми на этой неделе откроются семь муниципальных катков. Посещать бесплатно их можно будет по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20 до 22 часов. Дети до 7 лет со своими коньками смогут кататься с одним сопровождающим взрослым в любой день кроме времени, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или идут тренировки.

День единого старта запланирован на 14 декабря. В это день откроются катки «Гайва» (ул. Карбышева, 52), «Прикамье» (ул. Ласьвинская, 1), «Юность» (ул. Революции, 27), «Фаворит» (ул. Репина, 69), «Спутник» (ул. Мензелинская, 12), «Победа» (ул. Обвинская, 9), «Молния» (ул. Волховская, 26).

Напомним, что в прошлом году катки посетили порядка 20 тысяч человек. Целью этого года станет сохранение динамики посещаемости катков и в предстоящий зимний сезон.