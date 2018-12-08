2018-12-08T14:02:30+03:00
Происшествия

В Перми во время движения загорелся пассажирский автобус № 40

Видео, как полыхает кабина, очевидцы выложили в социальные сети [видео]
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото: группа в ВК "ЧП ДТП Пермь"Фото: группа в ВК "ЧП ДТП Пермь"
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"Нормально полыхает, жесть просто", "Что происходит с нашими автобусами - бесконечные аварии, а сейчас еще и пожар", - возмущаются в социальных сетях очевидцы пожара, который случился в субботу днем в Индустриальном районе Перми.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ЧП произошло днем, во время движения загорелся пассажирский автобус № 40.

- Причины происшествия пока устанавливаются, по предварительной версии пожар возник в моторном отсеке, - пояснили в ведомстве.

Огнем моментально занялась вся передняя часть кабины. К счастью, в этот момент водитель автобуса ехал на обед, пассажиров с салоне не было. Никто не пострадал.

Очевидцы сообщили, что из-за ЧП в районе ТЦ "Столица" скопилась пробка.

В Перми загорелся автобус.

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