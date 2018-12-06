2018-12-06T18:46:23+03:00
Общество

Конкурс управленцев «Лидеры России» подходит к финалу

До заключительного тестирования допущены 15 046 человек
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конкурс управленцев «Лидеры России» реализовывается в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Тест оценки управленческого потенциала – заключительный этап. Накануне, 1 декабря, конкурсанты получили возможность пройти демонстрационную версию тестирования, проверить скорость интернета и корректность работы компьютера и браузера. 2 декабря стало доступно основное тестирование. На прохождение этого блока участникам дали двое суток. По итогам этого блока будут определены полуфиналисты.

- Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства, - отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

До прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способностей и общих знаний о России были допущены 15 046 человек (из Оренбурга, например, 90 человек), тогда как в конкурсе прошлого года допуск до этого этапа получили лишь 12 500 конкурсантов. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого федерального округа, которые в январе и феврале 2019 года встретятся на региональных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во всех федеральных округах. В марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье разыскивают 36-летненго пермяка
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому