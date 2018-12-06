2018-12-06T18:46:23+03:00
Общество

Конкурс управленцев «Лидеры России» подходит к финалу

До заключительного тестирования допущены 15 046 человек
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конкурс управленцев «Лидеры России» реализовывается в рамках платформы «Россия – страна возможностей». Тест оценки управленческого потенциала – заключительный этап. Накануне, 1 декабря, конкурсанты получили возможность пройти демонстрационную версию тестирования, проверить скорость интернета и корректность работы компьютера и браузера. 2 декабря стало доступно основное тестирование. На прохождение этого блока участникам дали двое суток. По итогам этого блока будут определены полуфиналисты.

- Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства, - отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

До прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способностей и общих знаний о России были допущены 15 046 человек (из Оренбурга, например, 90 человек), тогда как в конкурсе прошлого года допуск до этого этапа получили лишь 12 500 конкурсантов. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого федерального округа, которые в январе и феврале 2019 года встретятся на региональных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во всех федеральных округах. В марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Гелендваген» Иваныча из «Реальных пацанов» выставили на продажу
«За два дня до этого вышел из тюрьмы». Житель Краснокамска изнасиловал знакомую
Россия отмечает Международный день волонтера
В России снизился показатель ввода жилья
В Пермском крае осудили зампредседателя крупного коммерческого банка за вывод из банковского залога 32 квартир
В Пермском крае 16-летняя девочка покончила с собой
В Прикамье по требованию прокурора выплатили 11 миллионов рублей почти 400 работникам соликамского порохового завода «Урал»
В России покажут документальный фильм «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных»
В Добрянке увезли в больницу мужчину, который упал на козырек подъезда
Видео: в Перми у пешеходного перехода иномарка протаранила несколько автомобилей
В центре Перми появился «каток» на дороге из-за поврежденного водопровода
17-летний подросток погиб под колесами поезда в центре Перми
В минздраве рассказали о состоянии пермяка, который получил ожоги в колодце теплотрассы
МЧС: в Прикамье ожидается сильная изморозь
С начала года на пожарах в Пермском крае погибли 200 человек
В Кунгуре спасли 18-летнего парня, замерзавшего на берегу реки
В Прикамье будут судить 21-летнюю девушку, которую 27-летняя родственница попросила открыть банковский счет
14 декабря в Перми откроют семь льготных катков, а всего их будет 60
В Перми на улице Кабельщиков неизвестные пытались вскрыть банкомат
У пермяков появилась возможность смотреть ТВ на пяти гаджетах
Максим Решетников вошел в ТОП-20 губернаторов-блогеров
В Прикамье осудили лже-газовиков
Из Перми в Москву и Санкт-Петербург отправили 76 тысяч елок
«Есть еще вера в людей». Альпинист спас пермяка, который проник в колодец люка
В Перми начали установку обновленной надписи «Счастье не за горами»