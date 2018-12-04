В Прикамье инвалид убил жену, которая запрещала ему пить

СЕГОДНЯ 16:23 2018-12-04T16:23:43+03:00

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В Кудымкаре суд признал виновным в убийстве жены 48-летнего инвалида 3 группы, ранее уже судимого за убийство.

Как сообщили в Кудымкарском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, вечером 1 июля житель Кудымкарского района в своем доме поссорился с сожительницей. Причиной ссоры стало то, что инвалид ушел в длительный запой. Жена стала высказывать претензии по этому поводу и пыталась запретить мужу пить.

Обидевшись на сожительницу, мужчина взял нож и четыре раза ударил им женщину. От тяжелых ранений та скончалась на месте.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а также с него взыскан один миллион рублей - в счет компенсации морального вреда родственникам погибшей.