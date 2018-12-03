СЕГОДНЯ 21:21 2018-12-03T21:21:13+03:00

Публикуем адреса, где можно будет купить подарки, елочные украшения и вкусности для праздничного стола

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В декабре в Перми откроются новогодние ярмарки. Как рассказали в администрации Перми, всего будут работать четыре торговые площадки, где можно будет купить продукты для новогоднего стола - мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные товары.

А еще здесь можно будет выбрать новогодние подарки, елочные украшения, живые и искусственные елки, игрушки и всевозможные сувениры.

Публикуем адреса, где откроются ярмарки:

- шоссе Космонавтов, 114 и улица Мира, 39 (Индустриальный район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря;

- улица Ласьвинская,18 (Кировский район) – 15, 22, 28, 29 декабря;

- улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.

Как уточнили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, ярмарки будут работать с 10 до 20 часов.

- Специалисты управления по экологии и природопользованию также отмечают, что покупать новогодние деревья стоит только на елочных базарах, - сообщили в администрации. - Кроме того, пермяки, желающие самостоятельно и законно срубить ель, пихту или сосну для новогодних праздников, могут обращаться с заявлением в лесничества Пермского края. С ними будет заключен договор купли-продажи.

Пермякам напоминают, что незаконная вырубка елок на территории города запрещена. В преддверии Нового года пермские лесники переходят на усиленный режим работы.