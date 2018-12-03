2018-12-03T16:30:27+03:00
Происшествия

В Березниках на улице нашли тело мертвого мужчины

Следователи проводят проверку
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В понедельник, 3 декабря, на улице города Березники Пермского края прохожие обнаружили тело мужчины.

- Погибшему 49 лет, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Личность мужчины установлена. Следователи проводят проверку по факту смерти местного жителя.

В социальных сетях пользователи обсуждают, что мужчина получил травмы, характерные для падения с большой высоты.

Ранее мы рассказывали о том, что под Астраханью погиб электромонтажник из Перми. Он приехал вместе со своей бригадой из Пермского края в командировку и работал в селе Вязовка. Когда мужчина стал менять электрический счетчик в трансформаторной будке, он получил удар током. Коллеги оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, однако мужчина скончался до приезда медиков. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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