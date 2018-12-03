На молочных кухнях в Перми не выдают кисломолочную продукцию из-за кишечной палочки

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-03T13:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

На пермских молочных кухнях пока не выдают кисломолочную продукцию. Как сообщили в пресс-службе минздрава, это связано с тем, что в пробе кефира были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Пока что детям возрастом 8 месяцев - 3 года будут выдавать пакетированное молоко.

- Закваска для кефира на кефирных грибках направлена на лабораторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии (срок исследований 6 дней), - сообщили в ведомстве. - Проведено лабораторное обследование сотрудников. После получения результатов лабораторных испытаний принято решение уничтожить все закваски.

Новую закваску и партию кисломолочной продукцию решили еще раз направить на лабораторное исследование. Через несколько дней будет запущено производство новой продукции.

- Результаты лабораторных испытаний ожидаются на неделе с 3 декабря, - добавили в пресс-службе.