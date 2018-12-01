2018-12-01T14:02:27+03:00
Общество

В Соликамске жители второй раз за неделю наблюдают световые столбы

В соцсетях появились фотографии этого оптического феномена
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Марина ГончарьФото: Марина Гончарь
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В ночь на 1 декабря небо над Соликамском расцветили световые столбы. Фотографиями этого необычного природного явления жители стали активно делиться в соцсетях.

- А в Соликамске этой ночью снова видны световые столбы! Красотища! - пишет Марина Гончарь из Соликамска, выложившая фотографии на своей странице.

В предыдущий раз световые столбы» были видны над Соликамском в ночь на 24 ноября.

Фото: Марина Гончарь

Фото: Марина Гончарь

Как говорят ученые, световые столбы - весьма распространенный вариант оптического феномена, когда в морозную погоду лучи света отражаются от микроскопических кристаллов в воздухе и образуют в ночное время красивые светящиеся «столбы», идущих от источника света вверх в небо.

Кстати, ранее появление световых столбов считалось добрым предзнаменованием, сулившим увидевшим их богатство и счастье.

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