В Соликамске жители второй раз за неделю наблюдают световые столбы
В ночь на 1 декабря небо над Соликамском расцветили световые столбы. Фотографиями этого необычного природного явления жители стали активно делиться в соцсетях.
- А в Соликамске этой ночью снова видны световые столбы! Красотища! - пишет Марина Гончарь из Соликамска, выложившая фотографии на своей странице.
В предыдущий раз световые столбы» были видны над Соликамском в ночь на 24 ноября.
Фото: Марина Гончарь
Как говорят ученые, световые столбы - весьма распространенный вариант оптического феномена, когда в морозную погоду лучи света отражаются от микроскопических кристаллов в воздухе и образуют в ночное время красивые светящиеся «столбы», идущих от источника света вверх в небо.
Кстати, ранее появление световых столбов считалось добрым предзнаменованием, сулившим увидевшим их богатство и счастье.