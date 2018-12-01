Авария на Западном обходе Перми: автобус врезался в стоящую иномарку

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-01T10:04:22+03:00

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Вечером 30 ноября, на Западном обходе Перми произошла серьезная авария. На трассе у автомобиля Volkswagen Polo заглох двигатель. 59-летний водитель вышел, чтобы выяснить причину. В этом момент по дороге двигался автобус "Нефаз" 80-го маршрута «Дворец Кирова - «Ироничная компания».

Как рассказали очевидцы, его водитель вовремя не заметил стоящий впереди черный автомобиль, не успел притормозить и врезался в легковушку. При этом водитель иномарки попал под колеса автобуса и скончался на месте. А 50-летний водитель автобуса был госпитализирован в МСЧ-9.

- Я ехал в этом автобусе. Скажу так, он ехал примерно 60 км /час. Удара было два сильных, пассажиры не пострадали, а вот мужик, которого на заднее правое колесо автобуса намотало, не выжил, - рассказал в соцсетях один из пассажиров автобуса.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю