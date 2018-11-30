2018-11-30T10:23:44+03:00
Происшествия

В Прикамье пенсионер облил своего знакомого серной кислотой

От химических ожогов тот скончался
Андрей МАТЛИН
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60-летнему пенсионеру грозит длительное заключение.60-летнему пенсионеру грозит длительное заключение.
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В Кизеле в начале лета поссорились прямо на улице два пенсионера. Обоим было по 60 лет.

Один из них плеснул на обидчика серной кислотой, отчего тот в муках скончался. Теперь его будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Деяния обвиняемого квалифицируются, как совершенные с особой жестокостью.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя города Кизела, он обвиняется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, - прокомментировали в СУ СКР по Пермскому краю. - Он облил своего 60-летнего знакомого жидкостью, содержащей серную кислоту. От полученных химических ожогов мужчина скончался.

Следователи сообщили, что уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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