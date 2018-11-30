В Прикамье за 800 миллионов выкупили имущество «РЖД», чтобы строить новую дорогу

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-30T09:33:50+03:00

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Правительство Пермского края заключило договор с ОАО «РЖД» о приобретении зданий, расположенных на Товарном дворе станции Пермь 2.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, сумма сделки составила более 798 миллионов рублей, выделенных из бюджета Пермского края.

На месте выкупленных объектов пройдет новая автотрасса, которая свяжет центр Перми с Красавинским мостом. Правда, земля под этими зданиями по-прежнему будет принадлежать железнодорожникам – они ее сдадут краю в аренду на 49 лет.

- Стороны заключили договор на приобретение объектов недвижимого имущества, расположенных на улице Локомотивная, 18, - сообщили в минтрансе. - Объекты расположены в коридоре будущей дороги, которая пройдет по улице Строителей и сейчас проектируется. Она будет иметь название «Переход ул. Строителей - площадь Гайдара - ул. Стахановская». Также ОАО «РЖД» передало министерству транспорта Пермского края право аренды на земельные участки под выкупленными объектами недвижимости сроком на 49 лет.