В начале декабря в Пермь придут морозы

СЕГОДНЯ 19:47 2018-11-29T19:47:22+03:00

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Кому было слишком тепло этой осенью? В Перми и крае ожидается крепкий мороз. Об этом сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края.

На самом деле похолодало уже в четверг. По сообщениям метеорологов, День 29 ноября стал самым холодным с начала ноября. По краю температура упала аж до -25 градусов. А среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 10 - 11 градусов.

- Похолодание окажется непродолжительным, - сказано на сайте опасных природных явлений. - В Перми минимальная температура в ночь на пятницу составит около -20°, но уже утром 30 ноября начнется заток более теплого воздуха.

Ожидается облачная погода и повышение температуры, в Перми столбик термометра поднимется до отметки в -6...-8 градусов.

В выходные дни, 1 и 2 декабря, погоду в Пермском крае будет определять антициклон, центр которого будет смещаться с Центра Европейской России на Среднее Поволжье и далее в Казахстан. В субботу ожидается облачная погода, небольшие снегопады, температура от -5 до -10 градусов. В воскресенье ожидается малооблачная погода, температурный фон останется на том же уровне, а ночью похолодает до -15.

Еще сильнее похолодает в ночь на понедельник, до -23 градусов. Днем 3 декабря будет также без осадков, после чего может немного потеплеть. Метеорологи отмечают, что в целом начало декабря ожидается по температуре воздуха близким к климатической норме.