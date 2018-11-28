2018-11-28T21:12:41+03:00
Общество

В Перми продадут аварийный дом, а деньги разделят между 43 жильцами

Собственники жилья не смогли обжаловать решение суда
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Частный дом в центре Перми продадут с молотка.Частный дом в центре Перми продадут с молотка.
Изменить размер текста:

Одноэтажный семиквартирный дом стоит рядом со зданием райотдела полиции Ленинского района на улице Екатерининская, 38. Вместе с надворными постройками он занимает площадь почти 300 квадратных метров.

От жильцов потребовали за их счет отремонтировать дом, в частности, его фасад, поскольку тот уродует центр города и вообще небезопасен для жизни.

- В 2016 году собственники дома были уведомлены о необходимости привести в нормативное техническое состояние фасад и конструктивные элементы здания, - объяснили в УФССП по Пермскому краю. - Однако необходимый ремонт произведен не был.

А раз так, два года спустя власти решили продать частный дом с молотка.

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми обратился в суд с иском о продаже дома и прекращении права ответчиков на принадлежащие им доли в праве собственности, - сообщили в краевом ведомстве судебных приставов. – Ленинский суд Перми удовлетворил требования истца.

Собственники пытались обжаловать судебное решение в краевом суде, но им это не удалось.

- В рамках исполнительного производства произведена оценка дома и земельного участка, их стоимость составила 8 миллионов 300 тысяч рублей, - проинформировали судебные приставы. - Он должен быть продан с публичных торгов. Вырученные деньги должны быть выплачены 43 собственникам жилья в соответствии с их долей в праве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье родителям ребенка, сломавшего зуб в садике, получат компенсацию
Два пермяка отправились в колонию за сбыт контрафактного алкоголя и табака
«Не доехал до дома». В Пермском крае ищут пропавшего послушника монастыря
В Перми у торгового центра «Столица» произошел пожар
В Прикамье из-за коммунальной аварии на водоводе без воды остались три десятка домов
В конкурсе «КП»-Пермь» «Клиника года» проголосовали более 3400 человек
Инструктор по спорту пермского завода «УРАЛХИМа» награжден благодарностью Президента Российской Федерации
Прикамскому Отелло грозит до двух лет лишения свободы
Житель Прикамья, избивший битой мужчину, должен возместить убытки страховой компании
«Загорелся аккумулятор». В Пермском университете назвали причину эвакуации студентов
В Перми ночью водитель «Киа» на скорости врезался в металлические ворота
«Скончался в новогоднюю ночь». В Прикамье медики, виновные в смерти годовалого малыша, предстанут перед судом
Второй дом «Нового центра» введен в эксплуатацию
В Перми иномарка врезалась в забор, водитель попал в больницу
В аварии в Пермском крае пострадали четыре человека
В Перми в аптечной сети регулярно выдавали по подложным рецептам психотропные вещества
«Что происходит у школы №21?» - пермяки заволновались, увидев возле здания полицию и толпу народа
Под Астраханью погиб электромонтажник из Перми
В Перми осудили руководителей очередной пирамиды
В Прикамье 17-летний подросток пытался зарезать 19-летнего приятеля
Следователи выясняют, как пятиклассница получила травму в школе Краснокамска