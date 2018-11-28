В Перми продадут аварийный дом, а деньги разделят между 43 жильцами

28 Нояб. 21:12 2018-11-28T21:12:41+03:00

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Одноэтажный семиквартирный дом стоит рядом со зданием райотдела полиции Ленинского района на улице Екатерининская, 38. Вместе с надворными постройками он занимает площадь почти 300 квадратных метров.

От жильцов потребовали за их счет отремонтировать дом, в частности, его фасад, поскольку тот уродует центр города и вообще небезопасен для жизни.

- В 2016 году собственники дома были уведомлены о необходимости привести в нормативное техническое состояние фасад и конструктивные элементы здания, - объяснили в УФССП по Пермскому краю. - Однако необходимый ремонт произведен не был.

А раз так, два года спустя власти решили продать частный дом с молотка.

- Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми обратился в суд с иском о продаже дома и прекращении права ответчиков на принадлежащие им доли в праве собственности, - сообщили в краевом ведомстве судебных приставов. – Ленинский суд Перми удовлетворил требования истца.

Собственники пытались обжаловать судебное решение в краевом суде, но им это не удалось.

- В рамках исполнительного производства произведена оценка дома и земельного участка, их стоимость составила 8 миллионов 300 тысяч рублей, - проинформировали судебные приставы. - Он должен быть продан с публичных торгов. Вырученные деньги должны быть выплачены 43 собственникам жилья в соответствии с их долей в праве.