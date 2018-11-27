Более 50 поддельных рецептов на психотропные вещества обнаружили в аптеках Перми

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-27T15:14:29+03:00

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми проверила аптеки «Будь здоров» по адресам ул. 1905 года, 12 а, ул. Розалии Землячки, 6, ул. Крупской, 50, ул. Дружбы, 13, 20 и ул. Тургенева, 16. В них были обнаружены более 50 поддельных рецептов на психотропные и сильнодействующие препараты, внесенные в список лекарственных средств, оборот которых в Российской Федерации ограничен.

- По постановлению прокуратуры возбуждены уголовные дела по ст. 233 УК РФ (незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ), а также 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов), - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Тем временем, врачи осуждены за выдачу «липового» больничного листа мужчине, который отправился в отпуск. В Краснокамске завершился суд над заведующей терапевтическим отделением и врачом-терапевтом городской больницы. Летом 2018 года терапевт выдал больничный лист работнику местной фабрики «Гознак» на две недели без всяких на то оснований. Мужчина не проходил лечение, а отправился отдыхать.