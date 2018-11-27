«Уходит непобежденным». Призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев из Чусового принял решение завершить спортивную карьеру

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-27T10:58:30+03:00

Спортсмен так и не смог полностью восстановиться после травмы

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Самый титулованный российский фристайлист, призер Олимпийских игр в Сочи Александр Смышляев сообщил о завершении спортивной карьеры. Главная причина - спортсмен не смог до конца восстановиться после полученной травмы.

- Его вклад в российский фристайл можно сравнить с тем, который внес в начале 90-х Сергей Щуплецов, - отметил Сергей Лазаренко сайту федерации фристайла России. - Единственное, что Александру не удалось - завоевать хрустальный глобус Кубка мира, он был вторым в зачете, буквально в одном шаге от глобуса. Саша - тринадцатикратный Чемпион России, и уходит он победителем, в ранге действующего чемпиона нашей страны. Он уходит непобежденным.

Сам Александр сообщил о своем решении на своей страничке «ВКонтакте»

- Я завершаю свою спортивную карьеру, - написал призер Олимпийских игр. - Выражаю слова благодарности всем, кто помогал мне добиваться высоких результатов, личному тренеру, тренерам сборной России, сотрудникам ФФР, СДЮСШОР «Огонек», семье, родным, близким, болельщикам. Спасибо вам!

Александр не определился со своим будущим, но ему хотелось бы остаться в спорте - стать тренером или администратором.